L’OL retrouve la victoire face à Bâle mais sans briller

Après deux revers consécutifs en Ligue 1, l’Olympique lyonnais a retrouvé le goût du succès ce jeudi soir en Ligue Europa en s’imposant 2-0 contre le FC Bâle.

Une victoire importante, mais loin d’être pleinement rassurante.

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca optait pour un 4-4-2 inédit, sans Tyler Morton ni les Tchèques Pavel Sulc et Adam Karabec. Le début de match était idéal : après une première alerte signée Corentin Tolisso, le capitaine ouvrait le score dès la 3e minute, profitant d’une erreur du gardien suisse Marwin Hitz.

TOLISSO LANCE L'OL 💥



Grâce à un bon tacle de De Carvalho, le capitaine marque à bout portant et met l'OL sur les bons rails 🦁



Le match à suivre MAINTENANT sur CANAL+ FOOT ⚽️#OLFCB | #UEL pic.twitter.com/1whHfZFIye — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2025

Malgré une nette domination, les Lyonnais peinaient à concrétiser. Martin Satriano manquait plusieurs occasions franches, et la possession restait stérile. En seconde période, Dominik Greif devait s’employer pour préserver l’avantage, bien aidé par sa défense.

Il fallait attendre la 90e minute pour que le jeune Afonso Moreira scelle enfin la victoire, à la conclusion d’un contre initié par Pavel Sulc.

L’OL s’impose donc logiquement (2-0), sans convaincre totalement avant la réception qui s'annonce compliquée de Strasbourg, dimanche soir, en Ligue 1.