La tempête Benjamin va toucher Lyon et le Rhône

Ça va souffler fort.

Prudence dès ce mercredi en raison du passage de la tempête Benjamin. Si sept départements de l’ouest de la France (Manche, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Seine-Maritime) ont été placés en vigilance orange, le reste du pays ne devrait pas échapper aux fortes rafales de vent.

Du côté du département du Rhône, la vigilance sera en effet de mise avec une alerte jaune dès la nuit prochaine. "Des vents de 50 à 60 km/h arriveront dès le milieu de la nuit", précise la préfecture du Rhône qui appelle à la prudence également pour la journée de jeudi. "A partir de la matinée, les rafales atteindront 80 à 90 km/h sur tout le département, avec des pointes à 100 km/h sur les hauteurs", peut-on également lire.