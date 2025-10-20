Lyon : 4 morts dans un incendie près du centre commercial de la Part-Dieu

Terrible drame ce lundi matin dans le 3e arrondissement.

Un incendie s'est déclaré vers 5h10 dans un immeuble situé au 230 de la rue André-Philip.

Selon les premiers éléments, quatre occupants ont perdu la vie dans le sinistre.

Un important dispositif a été déployé dans ce secteur de la Part-Dieu avec 78 sapeurs-pompiers et 34 engins ainsi que 4 équipages du SAMU du Rhône.

Dix habitants ont pu être extraits sains et saufs du bâtiment qui fait 10 étages.

Le sinistre a été maîtrisé vers 7h.

Une enquête a été ouverte, l'origine du sinistre mortel n'est pas encore connue.