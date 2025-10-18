L’OL s’incline à Nice et enchaîne une deuxième défaite consécutive (3-2)

L’Olympique Lyonnais n’a pas su relever la tête à Nice. Ce samedi soir, les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés à l’Allianz Riviera (3-2) lors de la 8e journée de Ligue 1, concédant leur deuxième défaite d’affilée.

Privé de plusieurs titulaires, Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico, laissés au repos après la trêve internationale, l’OL présentait une défense remaniée. Un choix qui s’est rapidement payé : dès la 5e minute, Melvin Bard, formé à Lyon, ouvrait le score pour Nice d’une reprise imparable sur un centre de Sofiane Diop.

Malgré une entame fragile, les Lyonnais égalisaient à la 29e minute grâce à Pavel Sulc, opportuniste sur corner après une frappe repoussée de Corentin Tolisso. Mais quelques minutes plus tard, une erreur de Ruben Kluivert profitait à Sofiane Diop, qui redonnait l’avantage aux Aiglons (35e).

En seconde période, Lyon poussait pour revenir et obtenait un penalty après une main de Charles Vanhoutte, mais Ainsley Maitland-Niles voyait sa tentative repoussée par un excellent Yéhvann Diouf (54e). Dans la minute suivante, Hicham Boudaoui creusait l’écart pour Nice (3-1).

Malgré un dernier but de Sulc dans le temps additionnel (90+5e), l’OL quittait la Côte d’Azur sans point et avec de nouvelles interrogations défensives. Les Lyonnais manqueront ainsi l’occasion de reprendre provisoirement la tête du championnat avant leur retour en Ligue Europa jeudi, face à Bâle, au Groupama Stadium.