Top 14 : le LOU Rugby lourdement battu à Montpellier (35-13)

Le LOU Rugby n’a toujours pas trouvé la clé loin de Gerland.

Ce samedi, les Lyonnais se sont inclinés lourdement face à Montpellier (35-13) lors de la 7e journée de Top 14, confirmant leurs difficultés à l’extérieur depuis le début de la saison.

Rapidement débordés, les hommes de Karim Ghezal ont subi le rythme imposé par les Héraultais. Lenni Nouchi (4e), Justo Piccardo (22e), Jordan Uelese (44e) et Madosh Tambwe (59e) ont tour à tour franchi la ligne lyonnaise, offrant un large avantage au MHR.

Il a fallu attendre la 62e minute pour voir une réaction du LOU avec un essai de Jiuta Wainiqolo, suivi de celui de Monty Ioane à la 69e. Mais Montpellier, dominateur dans tous les compartiments du jeu, a scellé sa victoire grâce à Melvyn Rates, auteur du dernier essai de la rencontre.

Défaits à nouveau hors de leurs terres, les Lyonnais restent dans le doute avant la réception de La Rochelle, samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland, où ils tenteront de relancer une dynamique déjà fragile.