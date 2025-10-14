Un impressionnant incendie à Villefranche-sur-Saône

Un inquiétant panache de fumée ce mardi dans le ciel de Villefranche-sur-Saône.

Un spectaculaire incendie s’est déclaré ce mardi 14 octobre vers 10 heures dans une zone industrielle située rue Jean-Chazy, à l’est de Villefranche-sur-Saône. Un important panache de fumée s’est élevé dans le ciel, visible depuis de nombreux quartiers de la ville.

Face à l’ampleur du sinistre, la préfecture précise que 50 sapeurs-pompiers, issus de plusieurs casernes du département du Rhône, ont été dépêchés sur place pour maîtriser le sinistre. Selon le Progrès, le feu a pris dans un bâtiment appartenant à une entreprise spécialisée dans le plastique.

Pour sécuriser la zone, 20 policiers sont également déployés sur place. Les forces de l’ordre ont notamment coupé la circulation sur la D306 "et un large périmètre de sécurité a été mis en place.

À ce stade, aucune indication n’a été communiquée concernant d’éventuels blessés ou l’ampleur des dégâts.