Lyon : pas de funiculaire F1 pendant deux semaines

Attention si vous avez l’habitude de prendre le funiculaire F1 qui relie le Vieux Lyon à Saint-Just.

Ce dernier sera à l’arrêt du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre inclus. En cause : des travaux de maintenance des voies, du tunnel et des systèmes de freinage "afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de funiculaire, conformément aux réglementations des remontées mécaniques".

Pour faire face à cet arrêt qui intervient dans le cadre des vacances de la Toussaint, le funiculaire F2 entre Vieux Lyon et Fourvière sera renforcée et circulera exceptionnellement jusqu’à minuit (jusqu’à 1h06 les vendredis et samedis), toutes les 10 minutes.