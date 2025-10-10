Près de Lyon : un homme tué par balle sur une aire de gens du voyage

Terrible drame ce jeudi soir sur la commune de Brignais.

Un jeune homme a été grièvement blessé par balle au sein de l’aire de gens du voyage où il résidait, située à proximité de l’A450 et limitrophe avec la commune de Vourles. Ce dernier a été touché d'au moins un projectile au niveau du thorax.

Ce sont des membres de sa famille qui l’ont conduit en urgence dans un hôpital proche, dans l’espoir de le sauver. Malgré leur intervention, le décès du jeune homme a été prononcé peu après son arrivée au centre hospitalier.

Selon Actu Lyon, la piste d’un différend familial ayant dégénéré est actuellement privilégiée par les enquêteurs.