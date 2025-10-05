OL-Toulouse : les Lyonnais laissent filer trois points (1-2)

L’Olympique Lyonnais aurait mérité mieux ce dimanche au Groupama Stadium.

Dominateurs, inspirés par séquences, les hommes de Paulo Fonseca ont longtemps tenu le match entre leurs mains avant de se faire rejoindre et doubler en toute fin de rencontre par Toulouse (1-2). Une déception d’autant plus grande que l’OL aurait pu passer la trêve internationale seul leader de Ligue 1.

Face à une équipe toulousaine en panne de confiance — quatre matchs sans victoire avant cette 7e journée —, Lyon avait pourtant parfaitement entamé la partie. Forts de leur succès européen face à Salzbourg, les Gones affichaient un visage conquérant. Et comme souvent ces dernières semaines, c’est Malick Fofana qui a mis le feu à la défense adverse. Repris publiquement par son entraîneur pour son manque d’efficacité, le jeune ailier belge a répondu sur le terrain : après un premier duel perdu à la 10e minute, il ouvrait le score quatorze minutes plus tard sur un service millimétré de Martin Satriano (1-0).

Portés par un Adam Karabec omniprésent et un Satriano en mouvement constant, les Lyonnais auraient pu — et dû — faire le break. Mais comme souvent cette saison, l’efficacité offensive manquait encore un peu pour tuer le suspense.

Au retour des vestiaires, le rythme retombait. Toulouse en profitait pour se montrer plus audacieux, sans pour autant inquiéter Dominik Greif, toujours impeccable dans ses sorties. On pensait le succès acquis lorsque, à la 87e minute, le malheureux Clinton Mata déviait la frappe d’Emerson, après une perte de balle d’Ainsley Maitland-Niles, trompant son propre gardien (1-1).

Et ce même Emerson douchait le public lyonnais en donnant la victoire aux Toulousains dans le temps additionnel, d'une tête sur corner (1-2).

Un scénario cruel pour l'OL. La trêve internationale tombe à point nommé avant un déplacement périlleux à Nice, le 18 octobre. Les supporters lyonnais, eux, n’ont pas oublié : ce Lyon-là, conquérant et ambitieux, a bel et bien retrouvé son esprit de club.