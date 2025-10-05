Top 14 : le LOU Rugby craque à Bordeaux malgré un sursaut d’orgueil (32-20)

Le LOU Rugby a concédé ce samedi sa deuxième défaite consécutive en championnat, battu sur la pelouse de l’Union Bordeaux-Bègles (32-20).

Une rencontre mal engagée dès les premières minutes pour les Lyonnais, qui n’ont jamais su totalement inverser la tendance malgré une belle réaction.

Les hommes de Karim Ghezal ont été pris de vitesse d’entrée de jeu. Maxime Lamothe a inscrit le premier essai bordelais dès la 3e minute, rapidement imité par Nicolas Depoortere (8e) puis Louis Bielle-Biarrey (18e). Après seulement vingt minutes, le tableau d’affichage affichait déjà 17-0 en faveur des Girondins, dominateurs dans l’impact et plus réalistes.

Le LOU a toutefois trouvé les ressources pour se relancer. Esteban Gonzalez réduisait l’écart à la 25e minute, avant que Paddy Jackson ne concrétise la transformation. À la pause, les Lyonnais restaient dans le match (17-13).

Mieux encore, au retour des vestiaires, le club rhodanien reprenait les commandes grâce à un deuxième essai signé Gonzalez, transformé une nouvelle fois par Jackson (17-20, 55e). Mais l’espoir fut de courte durée. Bordeaux-Bègles, poussé par son public de Chaban-Delmas, repassait devant à la faveur d’une pénalité de Matthieu Jalibert (66e) avant de plier définitivement la rencontre grâce à deux essais supplémentaires de Salesi Rayasi et Louis Bielle-Biarrey.

Avec cette défaite 32-20 assortie d’un bonus offensif pour les Bordelais, le LOU redescend dans le classement après un début de saison pourtant prometteur. Karim Ghezal et ses joueurs devront réagir dès samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland, face à Perpignan, pour éviter que le doute ne s’installe.