L'OL s'offre le scalp de Salzbourg en Ligue Europa (2-0)

L’Olympique Lyonnais confirme son bon départ européen.

Ce jeudi soir, au Groupama Stadium, les hommes de Paulo Fonseca ont signé une deuxième victoire consécutive en Ligue Europa, en s’imposant 2-0 contre le Red Bull Salzbourg. Un succès marqué par le retour en grâce de joueurs longtemps critiqués.

Le match démarrait idéalement pour Lyon avec un penalty obtenu dès la 7ᵉ minute, après une frappe de Mathys De Carvalho contrée par le bras d’un défenseur autrichien. Mais Pavel Sulc, en difficulté depuis plusieurs semaines, voyait sa tentative repoussée par le gardien adverse.

L’OL ne doutait pas longtemps : quatre minutes plus tard, Martin Satriano libérait son équipe. L’attaquant uruguayen, muet depuis un an et demi, ouvrait son compteur d’une tête plongeante sur un service d’Adam Karabec (1-0). Une délivrance autant pour lui que pour le public lyonnais.

La suite de la première période était maîtrisée par les coéquipiers de Corentin Tolisso, soucieux de conserver leur avantage. Et à l’heure de jeu, Ruben Kluivert scellait le sort de la rencontre. Le défenseur néerlandais, régulièrement pointé du doigt pour ses prestations irrégulières, profitait d’un nouveau centre précis de Karabec pour inscrire le but du break (2-0).

Grâce à cette victoire, l’OL prend confiance et s’installe solidement en Europe. De quoi bien préparer la réception de Toulouse dimanche en Ligue 1.