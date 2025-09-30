Trois blessés après une explosion dans un restaurant à Lyon

Trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement, rapporte la préfecture du Rhône. Ils ont été transportés à l'hôpital.

Selon les premiers éléments, l’explosion se serait produite dans la cuisine de l’établissement vers 11 heures. Deux victimes, en urgence absolue, présentent des brûlures au visage et aux bras.

Les secours ont mobilisé d’importants moyens : une quarantaine de pompiers, 18 engins, des policiers, le Samu et des équipes de GRDF se sont déployés sur place. Les service de l'État précisent qu'"un périmètre de sécurité a été mis en place pour des vérifications."

L’origine de l’explosion serait liée à un incident de gaz. L’ampleur des dégâts à l’intérieur du restaurant reste à déterminer.