Trois blessés après une explosion dans un restaurant à Lyon

Une violente explosion est survenue en fin de matinée dans le restaurant Casabea, situé rue de la Monnaie, au cœur du 2e arrondissement de Lyon.
Trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement, rapporte la préfecture du Rhône. Ils ont été transportés à l'hôpital.
Selon les premiers éléments, l’explosion se serait produite dans la cuisine de l’établissement vers 11 heures. Deux victimes, en urgence absolue, présentent des brûlures au visage et aux bras.
Les secours ont mobilisé d’importants moyens : une quarantaine de pompiers, 18 engins, des policiers, le Samu et des équipes de GRDF se sont déployés sur place. Les service de l'État précisent qu'"un périmètre de sécurité a été mis en place pour des vérifications."
L’origine de l’explosion serait liée à un incident de gaz. L’ampleur des dégâts à l’intérieur du restaurant reste à déterminer.
Explosion à #Lyon dans la cuisine d'un restaurant situé rue de la Monnaie.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 30, 2025
3 blessés, dont 2 graves, transportés à l’hôpital.
Périmètre de sécurité mis en place pour des vérifications.
Pour votre sécurité évitez le secteur.