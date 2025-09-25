C'est officiel ! Jean-Michel Aulas est candidat à la mairie de Lyon

La fin du suspense.

L'information est officielle depuis ce jeudi à la veille d'un meeting que doit tenir à la Confluence Jean-Michel Aulas. L'ancien président de l'OL est candidat aux prochaines municipales à Lyon. Il l'annonce dans une lettre aux Lyonnais. Tirée à 100 000 exemplaires, elle a été distribuée dans les boîtes aux lettres de la ville.

"Ma candidature ne sera pas celle d'un parti mais celle d'un Lyonnais qui s'engage pour sa ville", écrit-il, appelant de ses voeux à ce que "Lyon retrouve une ambition à la hauteur de son histoire".

"Je veux que Lyon redevienne une ville sûre où l'on peut sortir le soir sans crainte. Une ville verte, portée par le bon sens, sans dogmatisme. Une ville qui rayonne en France et dans le monde, fière de sa culture, de son histoire et de ses habitants", poursuit Jean-Michel Aulas.