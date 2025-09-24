Villeurbanne : un immeuble squatté menace de s'effondrer, une centaine de personnes évacuées

L'immeuble du 124 cours Tolstoï à Villeurbanne a été évacué en urgence ce mardi soir.

Squatté depuis plus de deux ans par près d'une centaine de personnes, il présentait un important risque d'effondrement suite à un dégât des eaux.

Un arrêté de sûreté a été pris par la mairie villeurbannaise tandis que la Métropole de Lyon doit prendre à son tour un arrêté de péril afin de condamner les lieux.

Sur les 70 personnes qui se sont retrouvées à la rue mardi soir, quatre familles avec des enfants ou des femmes enceintes ont été relogées à l'hôtel. Les notes seront prises en charge par l'Etat et la Ville de Villeurbanne.