Miss Rhône-Alpes 2025 est Noémie Baiamonte !

L'élection se déroulait ce vendredi soir à Villefranche-sur-Saône.

Elles étaient 18 candidates pour une seule couronne. L'élection de Miss Rhône-Alpes 2025 a couronné vendredi soir Noémie Baiamonte sous les yeux d'Angélique Angarni Filopon, Miss France 2025, et de Sylvie Tellier, co-présentatrice de cette élection régionale.

La jeune femme de 21 ans succède ainsi à Alexcia Couly, Miss Rhône-Alpes 2024, et représentera la région à l'élection de Miss France 2026 en décembre prochain. Noémie Baiamonte est notamment étudiante à Villeurbanne. Elle avait été élue Miss Pays de l'Ain 2025 en juin dernier.

Le podium complet :

Miss Rhône-Alpes 2025 : Noémie Baiamonte

1ère dauphine : Charlotte Miralles

2ème dauphine : Ombeline Chevalier

3ème dauphine : Margaux Bescond

4ème dauphine : Lola-Marie Magnin