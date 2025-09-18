Grève du 18 septembre : deux blessés à Lyon en marge de la manifestation

Nouvelle journée de manifestation et de grogne sociale ce jeudi à Lyon.

Les syndicats appellent ce jeudi à une journée de mobilisation dans toute la France contre la politique budgétaire du gouvernement. A Lyon, une manifestation est partie de la Manufacture des Tabacs en fin de matinée et a pris la direction de la place Bellecour.

Selon la préfecture, il y aurait 14 000 manifestants à Lyon "dont 400 individus violents". La CGT annonce de son côté 20 000 personnes.

A noter qu'une charge a eu lieu au niveau de Saxe-Gambetta pour repousser les antifas qui jetaient des projectiles et tiraient au mortier d’artifice. Un journaliste de France Télévisions a été blessé et est pris en charge. Un policier a également perdu une dent après un jet de projectile.