Grève nationale : le réseau TCL partiellement perturbé ce jeudi à Lyon

En raison d’un mouvement social national, le réseau TCL connaîtra plusieurs perturbations ce jeudi 18 septembre.

Cela concernera principalement sur certaines lignes de tramway, de bus et sur les dessertes scolaires Junior Direct.

Selon Keolis Lyon, exploitant du réseau, les métros, funiculaires, trambus, bus Chrono, ainsi que les services Rhônexpress et Navigône fonctionneront normalement. Toutefois, la préfecture pourra ordonner ponctuellement des fermetures de stations ou des déviations en cas de manifestations. Un défilé est prévu dès 11h entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour.

Tramways

• T3, T4 et T5 : circulation normale.

• T1 : un tram toutes les 7 minutes.

• T2 : un tram toutes les 6 minutes 30.

• T6 : un tram toutes les 15 minutes.

• T7 : aucun service.

Bus et lignes scolaires

Certaines lignes de bus seront partiellement impactées, notamment les lignes 86, S2, 165, 214, 215, 216, 217, 236 et 237.

De nombreuses lignes Junior Direct verront certains services supprimés, dont les lignes JD2, JD6, JD21, JD31, JD400, JD427, JD577, JD647, etc. La ligne JD347 ne circulera pas du tout.

Agences et parcs relais

Les parcs relais et les agences TCL resteront ouverts aux horaires habituels.

La direction de TCL invite les usagers à anticiper leurs déplacements et à consulter l’info trafic en temps réel sur tcl.fr, l’application mobile et le compte X (Twitter) TCL Lyon InfoTrafic.