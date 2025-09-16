Transavia continue son expansion à Lyon et annonce deux nouvelles destination au soleil pour le printemps 2026 !

Alors, plutôt cap sur la Turquie ou vers l'Italie ?

Les vacances sont terminées et vous avez déjà le blues de vos mois de juillet et d'août ? Pas de panique, Radio Espace a une astuce toute simple à vous proposer : préparer vos prochaines vacances ! Et cela tombe plutôt bien puisque ce mardi 16 septembre, la compagnie aérienne Transavia, filière d'Air-France a annoncé l'ouverture de deux nouvelles lignes au départ de l'aéroport Lyon Saint Exupéry pour l'année 2026 !

Dès le 5 avril prochain, la compagnie va inaugurer un tout nouveau vol vers la Turquie, en direction Izmir, jolie ville balnéaire située à deux pas de la Mer Egée. Entre mosquées élégantes, boulevards parsemés de palmiers, marchés colorés et ruines antiques, Izmir pourrait bien devenir le nouveau QG des Lyonnais en quête de chaleur pour le printemps 2026 (et d'une gastronomie particulièrement succulente !). Le vol sera disponible tous les dimanches, pour un prix aller qui démarre à partir de 61€. Une belle occasion de découvrir ce bijou du patrimoine turc.

Autre bonne nouvelle : à partir du 18 juillet 2026, Transavia vous emmène en Italie, plus particulièrement à Catane, ville portuaire sur la côte est de la Sicile. Une petite ville au pied de l'Etna, qui pourrait bien vous séduire par son énergie, son architecture classée à l'Unesco, ses plages de lave noire, le point de départ parfait pour partir à la découverte de la Sicile. Pour partir à Catane, le départ se fera tous les samedis, dès 31€ l'aller simple.

Alors, vous avez fait votre choix pour les prochaines vacances ?