Le Marché de Noël, bientôt installé sur le place Bellecour ? Les Lyonnais sont en ébullition !

Une pétition circule en ce moment pour déménager

Chaque année, c'est le même refrain : à la fin du mois de novembre, la place Carnot, située à deux pas de la gare Perrache, s'habille de petits chalets et devient le centre névralgique des gourmands, acheteurs compulsifs et autres touristes le temps des fêtes de Noël. Mais pour Théodore Lafond, il est grand temps de changer les choses : adieu la place Carnot, et bonjour la place Bellecour ! Son idée ? Faire de Lyon une place forte avec un marché de Noël "à la hauteur" de sa grandeur, de quoi concurrencer des grandes villes connues pour cela, comme Strasbourg, Vienne ou Prague.

Et il faut dire que ses arguments sont (très) convaincants. En effet, si le marché de Noël accueille aujourd'hui 80 chalets sur 11 000m2, la capacité de Bellecour est six fois plus grande, et pourrait accueillir 3 fois plus de stands. Place emblématique lyonnaise, Bellecour a tout de la carte postale pour illustrer les beautés de la ville, avec Fourvière en toile de fond, sous l'œil bienveillant de la statue de Louis XIV. Un emplacement qui permettrait de mettre en avant les commerçants des environs, autant les boutiques, que les restaurants et les hôtels.

Sur le papier, l'idée semble brillante, et presque "logique" pour faire rayonner la ville et l'ambiance féérique attendue d'un marché de Noël. Mais dans les faits, la réalité est toute autre, comme nous le rappelle la mairie. Cette dernière l'a suffisamment rappelé : Bellecour n'est pas simplement une immense place pavée, c'est surtout une structure creuse et fragile, qui ne peut pas recevoir beaucoup d'installations lourdes. D'autant plus qu'il y a aussi la grande roue, et au début du mois de décembre, la Fête des Lumières prend aussi ses quartiers. S'il faut imaginer un dispositif de sécurité renforcé à cette période, on imagine qu'un marché XXL peut poser plusieurs problématiques.

Si pour le moment, aucune annonce n'a été faite sur un changement potentiel, plus de 2500 Lyonnais semblent convaincus par cette idée, et ont signé la pétition de Théodore. Si jamais vous êtes de son avis, vous pouvez tout à fait la signer vous aussi. Mais quoi qu'il arrive, que le marché soit à Bellecour ou à Carnot, la finalité sera la même : un bon verre de vin chaud, avec un bretzel gourmand et de nouvelles idées cadeaux pour gâter les proches.