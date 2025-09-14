Rennes-OL : Lyon craque dans le money-time (3-1)

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais avait l’opportunité de confirmer son excellent début de saison lors de son déplacement à Rennes. Longtemps solides, les hommes de Paulo Fonseca ont finalement cédé en toute fin de rencontre, plombés par l’expulsion de Tyler Morton et par deux buts concédés dans le temps additionnel (3-1).

Paulo Fonseca avait choisi de reconduire le onze victorieux de l’Olympico avant la trêve internationale, sans véritable avant-centre de métier. Corentin Tolisso et Khalis Merah se projetaient en pointe pour combler l’absence d’un numéro 9.

Le capitaine lyonnais montrait rapidement l’exemple. Après une première frappe à la 10e minute, il ouvrait le score quatre minutes plus tard, reprenant de la tête un centre précis d’Ainsley Maitland-Niles pour tromper Brice Samba (0-1). Sa célébration, une flûte imaginaire à la manière d’Alexandre Lacazette, ravissait les supporters.

Peu avant la pause, Khalis Merah avait l’occasion de doubler la mise. Seul face au gardien rennais, le jeune attaquant échouait à deux reprises dans son duel.

Au retour des vestiaires, le jeu lyonnais se grippait. Malick Fofana se heurtait sans cesse au bloc breton et les approximations techniques s’accumulaient au milieu de terrain. Adam Karabec aurait pu offrir un second souffle à l’OL à la 62e, mais sa frappe manquée après un superbe dribble face à Quentin Merlin laissait le score inchangé.

Le tournant intervenait à la 75e minute. Tyler Morton, frustré par une perte de balle, déséquilibrait un adversaire par derrière : carton rouge direct et Lyon réduit à dix.

Les Bretons en profitaient. Anthony Rouault égalisait à la 80e, reprenant un ballon mal dégagé dans la surface lyonnaise (1-1). Puis venait la punition dans le temps additionnel : Kader Meïté provoquait la défense, voyait son centre ricocher sur plusieurs joueurs et finir au fond (2-1). L’attaquant rennais enfonçait même le clou d’une tête victorieuse dans la foulée (3-1).

Battu pour la première fois de la saison, l’OL rentre frustré de Bretagne après avoir laissé filer des points qui semblaient acquis. Les Lyonnais tenteront de réagir dès vendredi, à domicile, face à Angers.