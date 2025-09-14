Le LOU Rugby confirme son bon début de saison à Montauban

Le promu a donné du fil à retordre aux joueurs de Karim Ghezal, qui enchaînent une seconde victoire d'affilée (18-25).

Avec trois essais inscrits (Moukoro à la 3e minute, Masi à la 36e et Wainiqolo à la 59e), Lyon a pris l'ascendant, mais Montauban a tout de même répliqué avec deux essais.

A noter la prestation taille patron de Jiuta Wainiqolo pour sa première avec les Rouge et Noir.

Il faudra désormais confirmer la bonne forme du moment du LOU, avec la réception samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland du Stade Français.