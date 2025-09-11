"Bloquons tout" à Lyon : un homme blessé par balles en marge de la manifestation

La fusillade a éclaté en ville en fin d'après-midi alors que les forces de l'ordre étaient nombreuses pour entourer les manifestations du mouvement "Bloquons tout". Un jeune homme a été blessé par balles, alors qu'un cortège passait non loin de là.
Selon la préfecture du Rhône, la victime a été prise en charge en urgence absolue après avoir reçu 5 balles selon les premiers éléments de l'enquête. Il n'y aurait pour le moment aucun lien avec la manifestation du 10 septembre.
Le suspect est activement recherché. Une enquête a été ouverte.