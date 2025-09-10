"Bloquons tout le 10 septembre" : des tensions à Lyon

De nombreux blocages sont annoncés ce mercredi dans toute la France.

La ville de Lyon va-t-elle être paralysée ce mercredi ? Le mouvement "Bloquons tout" prévoit de nombreuses actions à Lyon et dans le Rhône.

Environ 200 bloqueurs ont affronté les forces de l'ordre très tôt dans la matinée dans le secteur de Perrache. Certains manifestants ont d'ailleurs tenté de bloquer la M7 avant d'être dispersés par la police.

Des blocages sont également signalés au niveau du rond-point de la Feyssin ou encore au sein de l'université Lyon 1. D'autres actions sont prévues dans la journée au métro Charpennes et à la raffinerie de Feyzin.