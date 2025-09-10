Biennale de la danse 2025 à Lyon : quand toute la ville vibre

Le 7 septembre, Lyon devient la capitale mondiale de la danse avec le célèbre Défilé de la Biennale. Un cortège unique en Europe qui réunit 3 000 amateurs et traverse la ville de la place des Terreaux jusqu’à Bellecour.

Lyon se met à danser

Dès les premières notes, la ville s’éveille. Sur les pavés de la Presqu’île, 3 000 danseurs s’élancent, costumes éclatants et sourires contagieux. Hip-hop, claquettes, danse contemporaine ou rythmes du monde : chaque pas fait vibrer Lyon. La foule est au rendez-vous. Les habitants s’arrêtent, les touristes sortent leurs téléphones, et tout le monde se laisse emporter par le flot du cortège.

De la place des Terreaux à Bellecour, c’est un arc-en-ciel vivant. Les couleurs, la musique et l’énergie des participants transforment la ville en scène géante. Ici, la danse n’est pas seulement un art, c’est un langage commun. On rit, on applaudit, on tape du pied. Lyon n’a jamais été aussi festive.

Une fête ouverte à tous

La Biennale, ce n’est pas seulement le grand défilé. C’est un mois entier de spectacles, d’ateliers et de rencontres dans toute la ville. Les compagnies locales croisent les stars internationales. Les enfants, les adolescents, les adultes : chacun peut mettre les pieds dans la danse. L’événement brise les barrières : il est inclusif, accessible et populaire.

Et même en dehors des spectacles officiels, la ville vibre. Sur les places, dans les cours et les ruelles, des performances éphémères surgissent. Chaque édition rappelle que la danse peut rassembler, émouvoir et créer du lien. À Lyon, la Biennale n’est pas seulement un événement : c’est une expérience collective, un souffle qui unit toute une ville.

Ophélie Ruffini