Les voitures-radar privées arrivent dans le Rhône

Les automobilistes du Rhône et de la métropole de Lyon devront redoubler de vigilance.

La préfecture du Rhône a annoncé ce lundi la date de lancement du dispositif "Dexter". Ce dernier sera effectif à compter du 15 septembre 2025. Concrètement, des voitures-radar conduites par des opérateurs privés circuleront sur des itinéraires définis par la direction départementale des territoires, "en lien avec les forces de l’ordre et les gestionnaires de voirie concernés."

Selon les services de l'État, ces parcours de contrôle ont été établis "en fonction de l’accidentalité et du trafic", avec un objectif clair : "faire respecter les limitations de vitesse dans la durée" et "libérer du temps que les forces de l’ordre pourront consacrer à leurs missions d’intervention, d’enquête et de prévention."

La préfecture rappelle qu’"en 2024 en France, une vitesse excessive ou inadaptée a été relevée dans 29 % des accidents mortels", un chiffre qui grimpe à 32 % dans le Rhône et la métropole de Lyon.