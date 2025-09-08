Cadeau gourmand : le glacier Moustache compte bien régaler ses 100 premiers clients en septembre !

Une opportunité bien sympa de découvrir de nouvelles saveurs de glaces le 17 septembre

Avis aux gourmands et aux fans de crème glacée : le mercredi 17 septembre risque de devenir le théâtre d'une jolie découverte culinaire ! En effet, l'artisan glacier breton Moustache, qui s'est récemment installé dans le 2ème arrondissement de la ville, a décidé d'organiser une belle surprise à ses clients en offrant une boule de glace aux 100 premiers arrivés à partir de 13h. Avec une telle annonce, vous vous doutez bien qu'il va falloir être à l'heure, car les places seront chères pour profiter de cette friandise givrée.

Arrivé à Lyon en juillet dernier, le glacier Moustache s’est déjà taillé une belle réputation dans la ville. Son secret pour satisfaire les gourmands ? Une vitrine colorée qui aligne pas moins de 40 parfums, entre grands classiques réconfortants - vanille gourmande de Madagascar, caramel beurre salé ou framboise - et recettes plus audacieuses. De quoi satisfaire tout le monde, autant ceux qui ont leurs valeurs sûres, comme les parfums plus originaux. Et après un été brûlant marqué par les canicules, difficile de dire non à une pause glacée, surtout lorsqu’elle est gratuite.

Mais attention : il faudra être parmi les plus rapides. Les 100 boules de glace promises ne sont pas illimitées, et l’annonce a déjà faire rêver bien des passants. L’artisan s’amuse d’ailleurs à présenter l’opération comme une invitation à découvrir sa carte : "L’occasion de choisir le parfum de son choix parmi notre large gamme."

Alors, à vos agendas : la file d’attente risque bien de s’allonger rue Victor Hugo. Et cette fois, ce sera pour la bonne cause… glacée !