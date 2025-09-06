Top 14 : le LOU Rugby lance sa saison par une démonstration face au Racing 92

La nouvelle ère du LOU Rugby commence de la meilleure des manières.

Ce samedi, devant son public du Matmut Stadium de Gerland, le club lyonnais s’est imposé avec autorité face au Racing 92 (32-7), pour la première journée de Top 14.

Après une saison dernière décevante, marquée par des frayeurs liées au maintien, le LOU affiche de nouvelles ambitions avec un effectif largement remanié et un président fraîchement nommé. De son côté, le Racing abordait également cette reprise avec un visage remodelé et l’envie de tourner la page d’un précédent exercice terni par une 10ᵉ place.

Les Lyonnais frappaient d’entrée, grâce à un essai précoce de Liam Allen à la 3ᵉ minute. Les Franciliens répliquaient presque aussitôt par Nathan Hugues (8ᵉ), mais la réaction lyonnaise ne se faisait pas attendre : Kylian Geraci redonnait l’avantage aux siens deux minutes plus tard. Portés par un Léo Berdeu précis dans ses choix et ses coups de pied, les Rouge et Noir prenaient le large. Un nouvel essai de Charlie Cassang scellait une première période largement dominée par le LOU (25-7 à la pause).

La seconde mi-temps était moins rythmée, mais le public se levait encore à la 67ᵉ minute, lorsque Dylan Cretin inscrivait le quatrième essai lyonnais, synonyme de bonus offensif. Solides en défense, les joueurs de Fabien Gengenbacher ne laissaient plus rien passer et validaient un succès convaincant (32-7).

Avec cette entrée en matière réussie, Lyon confirme ses intentions de tourner la page de la saison passée. Prochain rendez-vous samedi prochain à Montauban, avec l’objectif d’enchaîner pour s’installer d’emblée dans le haut du classement.