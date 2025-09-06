Lyon : trafic TCL fortement perturbé ce lundi à cause d’un mouvement social

La semaine débutera difficilement pour les usagers des transports en commun lyonnais.

En raison d’un mouvement social généralisé, le réseau TCL sera très perturbé ce lundi 8 septembre dans les zones 1 et 2, a annoncé Keolis Lyon.

Métro et funiculaires

• Les métros A et C circuleront normalement, tout comme les funiculaires F1 et F2.

• Le métro B ne fonctionnera que de 5h30 à 19h30, sur un tronçon réduit entre Stade de Gerland–Le Lou et Charpennes–Charles Hernu. Les stations Gare d’Oullins, Oullins Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud resteront fermées.

• Le métro D sera en service de 5h à 19h30 entre Gare de Vaise et Grange-Blanche, mais sans desservir Laennec, Mermoz-Pinel, Parilly et Gare de Vénissieux.

Tramways

• La ligne T2 circulera toutes les 10 minutes de 5h à 19h.

• La ligne T3 assurera une fréquence de 7 minutes entre Meyzieu Les Panettes et Vaulx-en-Velin La Soie, de 4h30 à 19h.

• En revanche, aucune circulation n’est prévue sur les lignes T1, T4, T5, T6 et T7.

Bus

Les perturbations seront également massives sur le réseau bus :

• Certaines lignes resteront actives normalement (C200, C201, 6, 11, 12, 23, 30, 32, 47, 72, 86, 97, etc.).

• D’autres fonctionneront uniquement entre 6h30 et 19h30, avec des passages espacés (C2, C3, C8, C10, C11, C13, C15, C19, C20, 9, 15, 24, 37, 59, 63, etc.).

• Plusieurs lignes ne rouleront pas du tout, notamment C1, C5, C9, C15E, C16, 3, 7, 10, 25, 26, 34, 39, 49, 55, 62, 64, 71, 78, 81, 87, 90, 93, 98, ainsi que les navettes S1, S4 et diverses lignes Zi.

Services maintenus

Bonne nouvelle : les lignes scolaires Junior Direct, les bus des zones 3, 4 et 5, ainsi que les services Navigône (navette fluviale) et Rhônexpress (vers l’aéroport Saint-Exupéry) fonctionneront normalement. Les parcs relais et agences TCL resteront également ouverts aux horaires habituels.

La direction des TCL invite les voyageurs à anticiper leurs trajets, à envisager des alternatives et à consulter en temps réel l’état du trafic sur tcl.fr, l’application mobile et le compte TCL Lyon InfoTrafic sur X (Twitter).