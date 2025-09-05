Une nouvelle étude révèle quel est le meilleur spot à Lyon pour trouver l'amour !

Il va peut-être falloir songer à prendre un abonnement !

Vous rêver de trouver l'amour et vous ne savez pas trop par où commencer ? Bonne nouvelle : il semblerait qu'une nouvelle enquête vous donne quelques indices sur le lieu où aller pour avoir un coup de cœur ! Et ce lieu, ce n'est autre que le cinéma ! En effet, selon une étude menée par l'application de rencontres happn - qui se base sur les rencontres avec des gens que l'on croise dans son quotidien - et la chaîne de cinémas UGC, près de 94% des célibataires considèrent que les salles obscures sont un parfait lieu de premier rendez-vous.

Pour ça, le choix du film s'annonce primordial : la complicité et les rires partagés lors du visionnage d'une comédie attirent 36% des sondés, tandis que les émotions ressenties lors d'un film romantique paraissent être un bon plan pour 21% des gens. Enfin, frissonner à deux devant un film à suspens ou un film d'horreur semble être une bonne solution pour 16% des intéressés. En un mot : le 7ème art rapproche, alors pourquoi s'en priver ?