Adolescent tué près de Lyon : un jeune homme mis en examen et placé en détention

Les faits se sont déroulés dimanche soir à Caluire-et-Cuire.

À l’issue des 48 heures de garde à vue, le mineur de 13 ans soupçonné d’avoir mortellement poignardé un adolescent de 16 ans, dimanche soir à Caluire-et-Cuire, a été mis en examen puis écroué.

Présenté ce mercredi à un juge d’instruction, il a été placé en détention provisoire dans un quartier pour mineurs du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire).

Le parquet de Lyon a confirmé l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide volontaire. Le suspect, jusque-là inconnu des services de police, s’est rendu de lui-même aux forces de l’ordre au lendemain des faits.