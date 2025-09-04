Gastronomie asiatique : un nouveau concept food 100% fait maison s'installe à Lyon !

Un nouvel endroit pour déguster une cuisine bien gourmande !

Attention si vous lisez cet article sur l'heure de la pause déjeûner : il risque de vous donner (très) faim. Surtout si vous aimez la culture asiatique, les nouilles et raviolis faits maison et les saveurs relevées et bien gourmandes. Car oui, un nouveau spot gourmand vient d'ouvrir ses potes le 27 août dernier dans le centre commercial de la Confluence, nouveau paradis pour ceux qui veulent changer du traditionnel sandwich, burger ou restaurant italien. Bienvenue donc à Trantranzaï, une enseigne déjà bien connue des parisiens, qui s'installe au niveau 2 de Confluence, à deux pas d'Eclipso.

Avec sa façade rouge, sa décoration bien colorée et ses odeurs alléchantes qui feraient saliver n'importe qui, Trantranzaï s'impose comme la nouvelle adresse pour les fans de gastronomie chinoise, puisque l'enseigne nous invite à un vrai voyage culinaire à travers la Chine, et plus particulièrement dans la région du Sichuan, comme nous le rappelle la Confluence sur sa devanture.

"Recettes maison, saveurs authentiques et épices emblématiques de la région du Sichuan promettent une expérience culinaire audacieuse et raffinée" - Trantranzaï

L'enseigne a d'ailleurs tout misé sur le goût et l'authenticité : nouilles tirées à la main, raviolis ultra frais confectionnés directement dans les cuisines, bouillons pleins de saveurs, rien n'a été laissé au hasard. Petit clin d'oeil aussi pour l'ambiance, qui nous plonge directement dans le Shanghai des années 30, dans un bistrot traditionnel revisité à la sauce contemporaine, avec des néons colorés.

Avec cette ouverture, Confluence assoit son ambition : celle de proposer un large choix de restauration à ses clients, et d'en faire "une destination incontournable pour tous les amateurs de cuisine du monde." Alors, qui a envie de tenter ?