Lyon a du talent : une célèbre brasserie locale décroche le prix de la meilleure bière blanche du monde !

C'est sûr : vous allez bientôt trouver votre nouveau QG !

Qui ne connaît pas la brasserie lyonnaise Ninkasi, installée depuis 1997 ? Si l'enseigne s'est fait connaître sur Lyon et son territoire, depuis ils ont dépassé les frontières de la Capitale des Gaules, avec pas moins de 25 établissements répartis un peu partout sur le territoire. Des lieux parfaits pour se retrouver entre collègues pour un afterwork de qualité ou entre amis, pour savourer de délicieux burgers, et bien sûr, de la bière, cœur de métier de ces brasseurs.

Et justement : si vous n'avez pas encore eu l'occasion de goûter leurs créations, il serait peut-être temps de vous y mettre. En effet, la brasserie, qui vient de participer au World Beer Award 2025 - le Top Chef de la bière, qui départage les meilleures boissons de la planète - a survolé la compétition en remportant pas moins de onze médailles. Parmi elles, il y a un titre mondial qui va faire rayonner Lyon à l'international : celui de la meilleure bière belge blanche.

Ce n'est pas la première fois que leur bière blanche est récompensée : celle ci avait déjà été couronnée comme la meilleure bière belge blanche au niveau national. Mais elle franchit un nouveau step, avec une reconnaissance mondiale. De nouvelles médailles d'or viennent gonfler ce tableau d'honneur, comme la meilleure blonde tchèque brassée en France, mais aussi la meilleure IPA à l'anglaise. Ninkasi décroche aussi le bronze pour la NEIPA, la Flower ou encore la Triple. Une jolie mise en lumière du savoir-faire local !

Et bonne nouvelle pour les amateurs : la brasserie compte se lancer sur un autre terrain des boissons alcoolisées à bulles, avec du cidre ! Et ils frappent fort dès le début, puisque leur cidre houblonné s'offre déjà une médaille d'or !