Le temple de la pistache a ouvert ses portes à Lyon

Un nouveau paradis pour les amoureux de ce petit fruit à coques de couleur verte

Pâte à tartiner, glace, trompe l'œil, viennoiserie au cœur onctueux ou simple friandise salée à grignoter à l'apéritif : la pistache a décidemment la côté en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux. Et ça, La Maison de la Pistache l'a bien compris en ouvrant sa toute première boutique dans le 2ème arrondissement de Lyon, au 5 rue de l'Ancienne Préfecture. Et autant vous dire que si vous êtes fan de ce petit fruit à coques, vous allez devenir dingues : qu'elle soit présentée sucrée, salée, travaillée dans des préparations gourmandes ou servie brute, la pistache se dévoile sous toutes ses facettes.

Pour les férus d'apéro, vous devrez y trouver un stand aussi original que gourmand, avec un bar à pistaches apéritives, où vous pourrez vous concocter votre petit sachet sur-mesure, avec des recettes audacieuses et originales, entre paprika fumé, ail noir, zaatar, poivre noir du Sri Lanka, ou encore pétales de rose et cardamome. Un espace gourmand, qui va pimper n'importe lequel de vos apéros.

Mais si vous êtes plus douceurs sucrées, rassurez vous, vous y trouverez aussi votre bonheur : entre praliné de pistache pour vos préparations pâtissières, petits biscuits artisanaux, glaces gourmandes, thés et infusions, il y aura forcément quelque chose qui fera chavirer votre cœur. On ne saurait trop vous conseiller la pâte à tartiner aux pistaches de Sicile sans sucre, super onctueux et généreux, à tartiner sur vos crêpes et autres pancakes, ou même à mettre dans un café ou un chocolat chaud. Effet plaisir garanti.