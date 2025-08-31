OL-OM : un Olympico sans buteur mais avec un vainqueur (1-0)

Le Groupama Stadium a vibré dimanche soir pour la clôture de la 3ᵉ journée de Ligue 1. L’Olympico entre l’OL et l’OM s’est soldé par une courte victoire lyonnais 1-0, symbole d’un match où les Lyonnais ont cruellement manqué d’un véritable numéro 9.

Avant la rencontre, le public avait longuement ovationné Georges Mikautadze, en partance pour l’Espagne. Sans lui, Paulo Fonseca devait bricoler : plusieurs joueurs se sont improvisés avant-centres, arborant dans le dos le nom de Bernard Lacombe, légende du club récemment disparue.

L’OL entamait la partie avec de bonnes intentions. Abner, très offensif, testait Geronimo Rulli d’une reprise de volée dès la 15ᵉ minute, puis se faisait remarquer par une simulation grossière quelques instants plus tard.

Le match basculait à la 29ᵉ minute : Cj Egan-Riley était expulsé pour avoir stoppé irrégulièrement Malick Fofana, lancé seul vers le but. Réduits à dix, les Marseillais souffraient et Rulli devait s’interposer avec brio face à une frappe puissante de Fofana avant la pause.

En seconde période, Lyon multipliait les centres et les incursions, mais sans finisseur capable de conclure. Pire, ce sont les Phocéens qui se procuraient les plus belles occasions : Højbjerg (63ᵉ) et Hamed Junior Traoré (68ᵉ) butaient tour à tour sur un Rémy Descamps impérial, sauvant les siens.

A la 89e minute, Pavel Sulc poussait Leonardo Balerdi à la faute, et le capitaine marseillais marquait contre-son-camp (1-0).

Après la trêve internationale, Lyon se déplacera à Rennes le 14 septembre, avec l’espoir d’avoir enfin retrouvé un buteur.