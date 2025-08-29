OL : le tirage au sort de la Ligue Europa a livré son verdict

OL : le tirage au sort de la Ligue Europa a livré son verdict

Il se déroulait ce vendredi en début d'après-midi.

Un tirage au sort plutôt clément pour l'Olympique Lyonnais en Ligue Europe à l'occasion de la phase de Ligue.

A domicile, les hommes de Paulo Fonseca recevront Salzbourg, Paok Salonique, le FC Bâle et les Néerlandais du Go Ahead Eagles. 

Quatre matchs sont également programmés à l’extérieur face au Real Betis, finaliste de la dernière Conférence Ligue, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys de Bern et Utrecht.

L’objectif sera clairement d’intégrer le Top 8 pour s’assurer une qualification directe en huitième de finale.