Lyon : les dates de la Fête des Lumières dévoilées

C’est incontestablement l’un des évènements les plus attendus à Lyon chaque année.

L’édition 2025 de la Fête des Lumières aura lieu du 5 au 8 décembre. Les dates ont été dévoilées ce vendredi matin par la Ville de Lyon.

Une conférence de presse de présentation aura lieu le mercredi 5 novembre afin d’en savoir plus sur les illuminations prévues à cette occasion.

On connait néanmoins déjà l’association qui sera bénéficiaire de l’opération des Lumignons du Cœur. Il s’agit de Singa, "qui favorise l’inclusion des personnes réfugiées en créant des liens durables avec la société d’accueil".