LOU Rugby : un match de préparation festif face aux Zebre de Parme !

Le LOU Rugby retrouve la pelouse ce vendredi à Gerland pour un match amical contre les Italiens des Zebre de Parme.

Une étape clé dans la préparation estivale, mais aussi l’occasion pour les Rouge et Noir de partager un moment convivial avec leur public.

Les portes du Matmut Stadium de Gerland ouvriront dès 16h, avec un large programme d’animations : initiations au rugby sur le parvis, et en lever de rideau, une rencontre entre les Crabos U18 du LOU et le CS Villefranche. Les supporters pourront également découvrir les nouveaux maillots 2025-2026, avant la présentation officielle de l’effectif sur la pelouse.

Le coup d’envoi du match principal sera donné à 19h, avec Karim Ghezal et ses joueurs face aux Zebre Parma. L’entrée est fixée à 5 euros, une belle opportunité de se replonger dans l’ambiance du rugby avant le lancement du Top 14, prévu le 6 septembre avec la réception du Racing 92.