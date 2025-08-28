Un acte de malveillance perturbe le trafic des TGV à Lyon

Photo d'illustration - Radio Espace

Patience de mise pour les voyageurs...

Le trafic TGV est très perturbé ce jeudi à Lyon en raison d’un "acte de malveillance", indique la SNCF.

Cet acte de malveillance a été signalé sur la ligne à grande vitesse Sud-Est, entre Paris et Lyon. Cela entraine une panne de signalisation. Conséquence : les trains circulent au ralenti ou empruntent d’autres voies.

Des retards pouvant atteindre les 3 heures ont été constatés. Les gares Lyon Part-Dieu et Lyon Saint-Exupéry sont concernées. 

Le retour à la normale est espéré pour la fin de journée.