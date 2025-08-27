Un nouveau QG de poulet frit a ouvert ses portes à Lyon !

Une nouvelle enseigne, qui va rendre fou les amateurs de poulet frit !

Avis aux amateurs de poulet frit et de riz parfumé ! Depuis fin juillet, le fast-food Tasty Crousty, qui a déjà trouvé ses fidèles à Paris, a finalement posé ses valises à Lyon dans le 8ème arrondissement, au 92 boulevard des États-Unis. Une installation non choisie au hasard, quand on sait que Lyon a une réputation de ville de gastronomie et de gourmandise, où l'offre en matière de nourriture est conséquente !

"Lyon, capitale de la gastronomie, était l’endroit parfait pour créer un lieu de vie" - T. Jamel, le gérant.

Mais ici, attendez vous à de qualité ! La raison de leur succès ? Un plat unique, qui a fait la réputation de l'enseigne. Au menu donc : du poulet frit maison avec une panure bien croustillante, un riz délicatement parfumé, des oignons, sans oublier l'ingrédient phare, une sauce thaï secrète qui fait des miracles, le tout certifié halal, avec des boissons originales.

"Notre sauce secrète donne au plat sa singularité et nous distingue de la concurrence" - T. Jamel, le gérant.

Au niveau du prix, comptez environ 9€ la barquette sur place, et 10€ à emporter. Une formule en apparence simple, mais qui mise tout sur le goût, et qui a déjà séduit les premiers clients lyonnais : dès son ouverture, le restaurant a été pris d’assaut et s’est rapidement retrouvé sur les réseaux sociaux.

Mais Tasty Crousty veut aller plus loin qu’un simple concept culinaire. Chaque ouverture génère 10 à 13 emplois locaux et permet à de nombreux jeunes d’accéder à une première expérience professionnelle. Le succès lyonnais n’est qu’un début. Après le 8e arrondissement, la franchise vise déjà d’autres villes de la métropole : Saint-Priest, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.