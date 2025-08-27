Circulation compliquée en Auvergne-Rhône-Alpes pour le dernier week-end des vacances

La fin des vacances approche avec au bout les derniers retours.

Ce week-end, Bison Futé annonce une circulation une nouvelle fois dense. Les premières difficultés sont attendues dès ce vendredi avec un drapeau vert au niveau national et orange dans le Sud-Ouest et sur l’Arc méditerranéen dans le sens des départs. Il sera vert sur toute la France dans le sens des retours mais rouge sur l’Arc méditerranéen et en Île-de-France.

La journée de samedi sera la plus compliquée en Auvergne-Rhône-Alpes avec de l’orange dans le sens des départs et du rouge pour les retours. Les bouchons sont sans surprise prévus sur l’A7 entre Lyon et Orange.

Concernant la fin du week-end, Bison Futé voit vert ce dimanche au niveau national autant dans le sens des départs que pour les retours. Le drapeau sera orange pour les retours dans le Grand-Ouest, le Nord et en Île-de-France.