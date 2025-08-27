Drame à Vénissieux : une adolescente décède après une chute du 4e étage

Les faits se sont déroulés ce mardi en fin de matinée dans le quartier de Parilly.

Une adolescente de 15 ans est tombée du quatrième étage d’un immeuble situé rue Anatole-France.

Rapidement sur place, les policiers ont tenté de réanimer la victime, avant l’arrivée des secours. Le décès de la jeune fille a été constaté peu après 12h15.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, l’adolescente aurait été aperçue sur le rebord d’une fenêtre par un ouvrier, qui a tenté d’intervenir avant de donner l’alerte. Si la thèse du suicide est évoquée, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès.