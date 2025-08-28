"Et 6 on flânait ?" : la braderie est de retour à Lyon pour une troisième édition !

Pour la rentrée, le célèbre concept de braderie fait son retour à Lyon les 5 et 6 septembre 2025 !

C'est (déjà) bientôt la rentrée ! Mais qui dit rentrée, ne dit pas forcément qu'on se remet dans notre routine "métro boulot dodo" et ne plus sortir de chez soi. Et si vous cherchez une sortie un peu originale qui va vous redonner le sourire le weekend prochain (5 et 6 septembre 2025), la Fédération le 6 a organisé un évènement qui pourrait bien vous plaire : "Et 6 on flânait ?", une grande braderie à Lyon 6, où vous trouverez tout un tas de bonnes affaires, des produits issus de l'artisanat local, et même des animations pour les enfants !

La Fédération le 6 rassemble les associations des entrepreneurs, commerçants et artisans du 6ème arrondissement de Lyon, où aura lieu l'évènement "Et 6 on flânait ?". Tout ça va se dérouler principalement sur le Cour Franklin Roosevelt et le Cour Vitton, et le quartier va devenir un véritable centre commercial à ciel ouvert avec plus de 200 exposants, qui vous proposeront une séance de shopping en plein air dans le quartier que vous connaissez, mais qui va revêtir un nouveau visage pour ces deux jours.

En plus des nombreux stands de commerçants qui vont fleurir un peu partout, d'autres animations vont venir égayer l'évènement. Un défilé de mode est par exemple programmé pour le samedi après-midi, devant le cinéma l'Astoria, en partenariat avec le Comité Miss Grand Lyon. Des jeux et des ateliers sont également prévus pour les enfants, et le vendredi soir, une petite séance de cinéma à l'Astoria est également au programme.

Si vous voulez passer un bon moment dans le 6ème arrondissement, mais aussi faire des bonnes affaires, on vous donne donc rendez-vous les 5 et 6 septembre !