Le Rhône placé en vigilance orange aux orages ce mercredi

Prudence ce mercredi.

Météo France a décidé de placer en vigilance orange aux orages neuf départements du centre et de l’est du pays. Le Rhône est notamment concerné par cette alerte tout comme l’Ain et la Loire. Cette dernière prendra effet à partir de 16 heures ce mercredi.

"A partir de mercredi à la mi-journée, des premiers orages forts se forment sur l'Auvergne. Dans un contexte de flux rapide de sud-ouest en altitude, ils se développent et se renforcent très rapidement pour concerner un axe allant du sud du Massif central jusqu'à l'Ain d'ici la fin d'après-midi. Une nouvelle salve orageuse est attendue en soirée de mercredi depuis le sud du Massif central pour s'étendre à nouveau sur un axe assez similaire à celui de l'après-midi", indique Météo France dans son bulletin publié ce mardi après-midi. De fortes précipitations sont notamment attendues tout comme des rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h.

A noter que de premiers orages sont prévus ce mardi en fin de journée sur l’agglomération lyonnaise et le département du Rhône.