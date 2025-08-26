Lyon : une personne blessée après des coups de feu à la Part-Dieu

Les faits se sont déroulés ce lundi soir.

Les policiers ont été appelés aux alentours de 22h30 après au moins un coup de feu rue des Petites-Sœurs, dans le quartier de la Villette (Lyon 3e), à proximité immédiate de la gare Part-Dieu.

Prévenus par des riverains, les policiers ont découvert sur place des traces de sang, sans pour autant retrouver de blessé ni d’impact de tir visible, rapporte Le Progrès.

La victime, à priori un homme, a finalement été localisée dans un centre hospitalier où elle avait été transportée par des témoins. Son pronostic vital ne serait pas engagé.

Une enquête est en cours.