Une boutique emblématique de friandises de Lyon déménage !

Vous avez forcément entendu parler de l'arrivée fracassante de la plus célèbre ancienne de bonbons, Haribo, dans les rues de Lyon. C'était le 15 mars 2024, et la nouvelle avait fait venir un monde impressionnant au 26 rue de la République pour l'inauguration de la boutique éphémère. Il faut dire aussi que depuis 1920, la marque allemande Haribo a réussi à s'imposer dans le domaine des bonbons et autres sucreries, en proposant des recettes variées, parmi les emblématiques Dragibus, Chamallows et autres Crocodiles.

Si la boutique était censée rester ouverte pour une durée de 18 mois, il semblerait que l'enseigne a réussi à trouver son public puisque l'enseigne ouvre désormais un magasin permanent.

Mais c'est un nouveau changement qui s'opère pour la rentrée : en effet, Haribo va déménager dans un tout nouveau local, qu'on imagine plus grand pour entreposer toutes ces gourmandises colorées, vendues en vrac, en sachet mais aussi en grandes boîtes format familial. Rassurez vous : vous n'aurez pas besoin de marcher longtemps pour retrouver l'enseigne : si cette dernière était installée au 26, elle déménage... au 45 rue de la République. Rendez-vous donc le lundi 15 septembre pour redécouvrir tout l'univers coloré de sa marque, ainsi que de nombreux produits dérivés !