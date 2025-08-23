OL-Metz : Lyon s’impose sans briller pour sa première au Groupama Stadium (3-0)

L’Olympique Lyonnais poursuit son sans-faute en ce début de saison. Après sa victoire à Lens, l’équipe de Paulo Fonseca a enchaîné ce samedi soir avec un deuxième succès, cette fois à domicile face au FC Metz (3-0).

Reconduit dans ses grandes lignes, le onze lyonnais voyait Saël Kumbedi céder sa place à Ainsley Maitland-Niles, replacé en défense, tandis que le jeune Pavel Sulc honorait sa première titularisation en attaque.

L’entame de match fut laborieuse pour l’OL, imprécis et mal organisé dans son pressing. Mais un éclair de Malick Fofana débloquait la rencontre : servi par Sulc, le Belge trompait Jonathan Fischer d’un dribble et d’une frappe précise (1-0, 25e). Cinq minutes plus tard, Corentin Tolisso doublait la mise à la conclusion d’un centre parfait de Maitland-Niles, lancé par Tyler Morton (2-0, 30e).

La suite fut plus poussive. Hormis une frappe lourde de Morton (71e) et une tête plongeante de Mikautadze (76e), Lyon se contentait de gérer son avance. Il fallait attendre l’entrée d’Adam Karabec et de Khalis Merah pour redonner du rythme offensif. L’international tchèque scellait finalement le score à la 83e minute, reprenant de près après avoir trouvé la barre de la tête (3-0).

Avec six points en deux journées, l’OL s’installe dans le haut du classement avant un choc attendu : l’Olympico face à l’OM, programmé le 31 août. De quoi déjà donner une première indication sur les ambitions lyonnaises cette saison.