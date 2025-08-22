Lyon : 30 mois de prison pour l’agresseur d’un octogénaire à Gerland

Un jeune Algérien de 20 ans, en situation irrégulière, a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Lyon à 30 mois de prison ferme pour l’agression violente d’un homme de 80 ans.

Les faits remontent au 10 août dernier, dans le quartier de Gerland. L’octogénaire avait été jeté au sol et roué de coups par son agresseur, qui lui avait arraché sa chaîne en or. Toujours hospitalisée, la victime n’a pas pu assister à l’audience.

Interpellé mardi par la BAC dans le quartier de la Guillotière, le prévenu était déjà visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF) délivrée récemment par la préfecture du Rhône. Devant les juges, il a exprimé ses regrets.

Arrivé en France en 2024, le jeune homme a reconnu s’être livré à plusieurs vols, d’abord à Paris puis à Lyon. Le parquet a souligné qu’il avait même failli récidiver cinq jours après l’agression de Gerland : les caméras du métro l’avaient filmé suivant une nonagénaire, avant qu’il ne renonce.

Le ministère public avait requis 3 ans de prison ferme. Finalement, les juges ont retenu une peine de 30 mois, assortie d’un mandat de dépôt immédiat et d’une interdiction de territoire français pendant dix ans à l’issue de sa détention.