Lyon 8e : un nouveau plan de circulation sur l’avenue des Frères Lumière dès le 30 août

Changement en vue pour l’une des artères les plus commerçantes du 8e arrondissement.

La Métropole de Lyon a confirmé l’entrée en vigueur, le samedi 30 août, d’un nouveau plan de circulation sur l’avenue des Frères Lumière, à la suite de la fin des travaux d’aménagement réalisés entre la place Ambroise-Courtois et la rue Saint-Maurice.

Objectif affiché : fluidifier le trafic local tout en renforçant la sécurité des nombreux piétons qui fréquentent cet axe emblématique.

Ce qui change pour les automobilistes

Désormais, les véhicules pourront emprunter l’avenue depuis le boulevard des Tchécoslovaques, mais ils devront obligatoirement tourner à gauche rue du Premier-Film à hauteur de la rue Sainte-Maurice. La continuité automobile est donc supprimée.

En revanche, une coupure de circulation a été prévue pour faciliter l’insertion des voitures venant de la rue Sainte-Maurice et leur permettre de rejoindre sans encombre la place Ambroise-Courtois.

Dans le périmètre, plusieurs modifications accompagnent cette réorganisation : la rue Saint-Nestor change de sens, désormais orientée d’est en ouest ; une partie de la rue Louis Jouvet, entre la rue Santos-Dumont et la rue Chapuy, passe en sens unique, également d’est en ouest.

Le nouvel aménagement consacre la priorité aux piétons sur l’avenue. Les vélos pourront circuler en double sens, sans piste spécifique. Les voitures devront limiter leur vitesse à 30 km/h et ne pourront dépasser les cyclistes que si la voie est libre en sens inverse.

La Métropole assure que le stationnement n’a pas été sacrifié : des places restent disponibles entre la rue Louis Jouvet et la rue Saint-Maurice, les emplacements de livraison sont maintenus et le nombre de places PMR sera augmenté. Au total, plus de 1 000 places de stationnement existent à moins de trois minutes à pied, rappelle la collectivité, consciente des inquiétudes des commerçants qui dénoncent depuis des mois un projet jugé néfaste pour leur activité.

Une deuxième phase déjà engagée

Ces changements marquent la première étape d’un vaste chantier. La seconde phase, déjà lancée, doit durer encore un an. Elle concernera le côté impair de l’avenue et se fera en demi-chaussée afin de maintenir la circulation le plus longtemps possible. Au programme : remise à niveau des sols, création de fosses pour les arbres et pavage des trottoirs.