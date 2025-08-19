"Dame un Greif" : l'OL tient enfin son gardien !

Depuis le départ à Leeds de Lucas Perri en juillet, l'OL cherche désespérément son nouveau gardien.

Du moins, il l'avait trouvé, puisque Paulo Fonseca avait très rapidement ciblé le profil de Dominik Greif, gardien slovaque de 28 ans qui sortait d'une belle saison avec Majorque en Liga.

Mais le club espagnol a fait durer le suspense, jusqu'à ce lundi soir où Dominik Greif s'est enfin engagé avec Lyon jusqu'en 2029. L'OL a déboursé 4 millions d'euros pour se l'offrir, un transfert assorti de bonus pouvant aller jusqu'à 1,25 million d'euros.

Le Slovaque sort d'une saison avec Majorque, la première en tant que titulaire, durant laquelle il a disputé 32 matchs, pour 7 clean-sheets et 37 buts encaissés. Ce qui est "l’une des défenses les plus solides de la Liga" selon l'OL.

Dominik Greif parviendra-t-il à s'imposer immédiatement comme titulaire ? Car Rémy Descamps a réalisé une bonne préparation estivale dans les buts de l'OL, ainsi qu'un match-référence samedi dernier contre Lens pour la 1ère journée de Ligue 1...