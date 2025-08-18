Insolite : Un robot à l'allure féminine surprend les Lyonnais sur la place Bellecour !

Vous l'avez peut-être vu passer dans les rues de Lyon en vous demandant de quoi il s'agissait : la réponse a été publiée sur Youtube il y a une dizaine de jours ! En effet, le youtubeur Jojol, qui a réussi à se faire une belle communauté de plus de 2 millions d'abonnés grâce à sa passion pour les nouvelles technologies, a surpris tout le monde avec une vidéo au contenu très surprenant : "J'ai passé 24h avec mon robot humain ! (flippant)".
Originaire de Strasbourg, mais résidant dans la Capitale des Gaules, le youtubeur a réussi à se procurer un robot à l'apparence humaine, et a décidé de le présenter aux Lyonnais. Mais pour l'expérience, il a décidé d'aller encore plus loin en lui donnant une apparence féminine, avec une perruque blonde, un t-shirt, et un chapeau, lui donnant le doux prénom de "Sophie".
Pour commencer sa journée de la meilleure des manières, Jojol et Sophie se sont donc rendus au centre commercial Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin, pour une petite session shopping, un déjeuner au restaurant et une séance de cinéma. Ensuite, le robot a eu le droit à une petite promenade de santé jusqu'à la célèbre place Bellecour, l'occasion pour lui de taper la discute avec quelques Lyonnais mais aussi des touristes, le tout sous l'œuvre du Tissage Urbain qui a tant fait parler d'elle avant son inauguration.
Une présence qui n'a pas manqué de surprendre les usagers des transports en commun de TCL. A croire que Sophie est une grande fan de TCL, à en juger par ses commentaires élogieux sur le dispositif de transports en communs de la ville de Lyon.
"Vous avez de la chance à Lyon" - Sophie le robot
Aussi surprenante qu'un poil terrifiante, cette expérience aura permis de montrer la fascination, mais aussi la répulsion autour de ce progrès technique, notamment dans les commentaires sous la vidéo de Jojol.