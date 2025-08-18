Insolite : Un robot à l'allure féminine surprend les Lyonnais sur la place Bellecour !

C'est un célèbre youtubeur qui est à l'origine de cette surprenante rencontre

Vous l'avez peut-être vu passer dans les rues de Lyon en vous demandant de quoi il s'agissait : la réponse a été publiée sur Youtube il y a une dizaine de jours ! En effet, le youtubeur Jojol, qui a réussi à se faire une belle communauté de plus de 2 millions d'abonnés grâce à sa passion pour les nouvelles technologies, a surpris tout le monde avec une vidéo au contenu très surprenant : "J'ai passé 24h avec mon robot humain ! (flippant)".

Originaire de Strasbourg, mais résidant dans la Capitale des Gaules, le youtubeur a réussi à se procurer un robot à l'apparence humaine, et a décidé de le présenter aux Lyonnais. Mais pour l'expérience, il a décidé d'aller encore plus loin en lui donnant une apparence féminine, avec une perruque blonde, un t-shirt, et un chapeau, lui donnant le doux prénom de "Sophie".